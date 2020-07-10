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«الشؤون البلدية»: منع إسكان ٢٠ فرداً فأكثر في سكن واحد.. والغرامة تصل لمليون ريال

«الشؤون البلدية»: منع إسكان ٢٠ فرداً فأكثر في سكن واحد.. والغرامة تصل لمليون ريال
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تواصل – فريق التحرير:

قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية منع إسكان 20 شخصاً فأكثر، مؤكدة أنه يعاقب كل من لم يلتزم بهذا القرار بالسجن مدة لا تزيد عن 30 يوماً، وبغرامة لا تتجاوز مليون ريال عن كل مخالفة،

وبحسب مصادر “عكاظ”، فإن قرار المنع يخص إسكان ٢٠ شخصًا بشكل جماعي في أماكن داخل العمران أو خارجه، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً.

وستعمل الوزارة على إصدار الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية بعد التنسيق مع وزراء «الصحة، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والصناعة والثروة المعدنية».

وبحسب القرار، سيعاقب  كل من يخالف القرار بإسكان 20 فأكثر بعقوبات بالسجن مدة لا تزيد عن 30 يوماً، وبغرامة لا تتجاوز مليون ريال عن كل مخالفة، وتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وتغلظ في أوقات الأزمات (مثل انتشار الأوبئة والأمراض المعدية أو الكوارث الطبيعية أو اعمال الإرهاب أو الحروب) إلى السجن مدة لا تزيد عن 180 يوماً، وسيتم العمل بالضوابط بدءاً من اليوم (الجمعة).

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