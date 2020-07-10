الشيخ «عبدالكريم الخضير» يوضح كيفية حفظ الوقت لإنجاز العديد من المهام في اليوم (فيديو)

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أكد الشيخ عبد الكريم الخضير أنه يختلف مع الذين يدعون بأن البركة في الوقت قد ذهبت.

وقال في مقطع فيديو على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إن البركة ما زالت موجودة، لكن السبب في شعور هؤلاء بغياب البركة هو عدم محافظتهم على الوقت.

وأوضح أنه من يريد أن يدرك بركة الوقت فليجرب أن يجلس عقب صلاة العشاء في فصل الشتاء لا يخرج لمدة 5 ساعات، أو يجلس عقب صلاة الصبح في الصيف حتى العاشرة صباحاً، وكيف يستطيع إنجاز الكثير من المهام، ينجز فيه ما ينجزه غيره في 10 أيام.

وشدد على أنه إذا حُفظ الوقت وسعى الإنسان في أسباب حفظ الوقت، فإن الله يبارك له فيه.