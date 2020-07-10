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محكمة أمريكية تقضي بدفع إيران 879 مليون دولار تعويضات للناجين من تفجيرات أبراج الخُبر

محكمة أمريكية تقضي بدفع إيران 879 مليون دولار تعويضات للناجين من تفجيرات أبراج الخُبر
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تواصل- وكالات:

 أصدرت محكمة أمريكية، حكماً يلزم إيران بدفع مبلغ وقدره 879 مليون دولار على سبيل التعويض عن التفجير الإرهابي الذي وقع عام 1996 في أبراج الخبر عام 1996.

 وفي التفاصيل – بحسب وسائل إعلام أمريكية – أصدرت محكمة اتحادية في واشنطن الحكم بعد أن تأكدت تورط إيران في الهجوم على المجمع السكني الذي يضم مئات القوات الجوية الأمريكية وأفراد التحالف الدولي الذين يعملون في عملية المراقبة الجنوبية.

 وقضت المحكمة بأن الحكومة الإيرانية وجهت ودعمت ماديًا إرهابيين من منظمة حزب الله اللبناني، حيث فجروا شاحنة مفخخة تزن 5000 رطل في المجمع ، مما أسفر عن مقتل 19 طيارًا أمريكيًا وإصابة أكثر من 400 آخرين في الموقع.

 وقالت المحامية الرئيسية أدورا ساور: “إن العدالة لم تنس هؤلاء المحاربين الشجعان في القوات الجوية الأمريكية وعائلاتهم. إنه شرف وامتياز للقتال من أجل العدالة وتعويض هذه العائلات، بعد أكثر  من عقدين من الهجوم على أبراج الخبر، مؤكدة أنها ستواصل السعي لمحاسبة حكومة إيران على هذا الهجوم الإرهابي طالما كان ذلك ضروريا “.

 وكان المدعون البالغ عددهم  14 جريحًا من أفراد القوات الجوية الأمريكية و 21 من أفراد أسرهم ، قد تقدموا بدعوى ضد إيران ، وفيلق الحرس الثوري الإيراني ، ووزارة المخابرات والأمن الإيرانية.

 واستند قاضي المحكمة، بيريل أ. هاول ، أن المدعى عليهم مسئولون ومنحوا المدعين 132 مليون دولار للألم والمعاناة بالإضافة إلى الحكم المسبق على تعويض الضرر التعويضي البالغ 747 مليون دولار و 132 مليون دولار عن الأضرار العقابية.

وذكرت المحكمة في قرارها أنه سيتم تعويض المدعين وأسرهم من خلال الأموال الإيرانية التي تم ضبطها من شركات غسل الأموال الإيرانية والأشخاص الخاضعين للجزاءات، وأصول إيرانية محتجزة في أمريكا وخارجها.

 

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