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تطورات جديدة في قضية «حميدان التركي»: رد لجنة الإفراج المشروط خلال 6 أسابيع

تطورات جديدة في قضية «حميدان التركي»: رد لجنة الإفراج المشروط خلال 6 أسابيع
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تواصل- فريق التحرير

 كشف تركي حميدان التركي نجل السجين لدى الولايات المتحدة “حميدان التركي” تفاصيل جديدة عن جلسة الإفراج المشروط عن والده.

 وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أن محامي والده تواصل معه وأفاد أن الجلسة تمت مع رئيس لجنة الإفراج المشروط وتم رفع الطلب لأعضاء اللجنة لقبوله أو رفضه، وقد يستغرق ردهم ٤-٦ أسابيع.

 وكان تركي نجل السجين حميدان التركي قد أوضح في وقت سابق أن جلسة الإفراح المشروط عن والده الثلاثاء الماضي، تختلف عن الجلسات السابقة لعدة أسباب، حيث سبقها حرمان والده من حق الاتصال لمدة ستة أشهر، مشيراً إلى أن الجلسة لا تسمح بحضور المحامين ويحضرها حميدان التركي بدون تمثيل قانوني.

 

 

 

 

 

 

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