الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

أبرزها المكالمات الجماعية.. 4 مميزات جديدة في أحدث إصدار من «واتساب»

أبرزها المكالمات الجماعية.. 4 مميزات جديدة في أحدث إصدار من «واتساب»
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف موقع “WABetaInfo” التقني، عن أربعة مميزات جديدة في أحدث إصدار من النسخة التجريبية لـ”واتساب”، والذي سيتم طرحه قريبًا على مستوى العالم.

وبحسب الموقع التقني؛ فإن أبرز مزايا تطبيق “واتساب” الجديدة، والتي أعلنت عنها الخدمة المملوكة لشركة فيسبوك بشكل رسمي على مدونتها، جاءت كالآتي:

1- الملصقات المتحركة

لدى مستخدمي “واتساب” إمكانية إرسال الصور والملصقات العادية بسهولة في الدردشات، وعلى غرار تيليجرام يضيف واتس آب ميزة الملصقات المتحركة، حيث سيقدم واتس آب مجموعات مختلفة من الملصقات الجديدة خلال الأسابيع المقبلة.

2- الوضع الداكن

سيحصل مستخدمو تطبيق WhatsApp Web، على سطح المكتب على الوضع المظلم أو الداكن الذي أتاحته الشركة المالكة للمنصة مع بداية العام الجاري لمستخدمي أندرويد وiOS.

3- المكالمات الجماعية

بعد أن ارتفع عدد المشاركين في مكالمة الفيديو إلى ثمانية أشخاص، تعمل شركة فيسبوك المالكة للتطبيق على تحسين المكالمات الجماعية؛ حيث سيسمح لمستخدمي مكالمات “واتساب” الجماعية النقر مع الاستمرار على شريك المحادثة في محادثات الفيديو لعرضه في وضع ملء الشاشة.

كما ستحصل المحادثات الجماعية مع ما يصل إلى ثمانية أشخاص على رمز جديد لبدء مكالمة جماعية بنقرة واحدة.

4- رموز QR

يقدم “واتساب” ميزة رموز QR، والتي تسمح للمستخدمين بمسح رمز جهة الاتصال بسرعة لإضافتها إلى جهات اتصال واتس آب، دون الحاجة إلى إضافتها لجهات اتصال الهاتف.

مواد ذات صلة

تحميك من خطر الحوادث.. طريقة تحويل أي نص في «آيفون» إلى كلام مسموع (فيديو)

تحميك من خطر الحوادث.. طريقة تحويل أي نص في «آيفون» إلى كلام مسموع (فيديو)

منها رسائل «التدمير الذاتي».. مميزات جديدة قادمة من «واتساب»

منها رسائل «التدمير الذاتي».. مميزات جديدة قادمة من «واتساب»

بالخطوات.. طريقة تفعيل التحقيق الثنائي في «واتساب وتويتر وسناب شات»

بالخطوات.. طريقة تفعيل التحقيق الثنائي في «واتساب وتويتر وسناب شات»

طريقة سهلة لمعرفة من قام بحظرك على «واتساب»

طريقة سهلة لمعرفة من قام بحظرك على «واتساب»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>