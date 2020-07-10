أبرزها المكالمات الجماعية.. 4 مميزات جديدة في أحدث إصدار من «واتساب»

تواصل – فريق التحرير:

كشف موقع “WABetaInfo” التقني، عن أربعة مميزات جديدة في أحدث إصدار من النسخة التجريبية لـ”واتساب”، والذي سيتم طرحه قريبًا على مستوى العالم.

وبحسب الموقع التقني؛ فإن أبرز مزايا تطبيق “واتساب” الجديدة، والتي أعلنت عنها الخدمة المملوكة لشركة فيسبوك بشكل رسمي على مدونتها، جاءت كالآتي:

1- الملصقات المتحركة

لدى مستخدمي “واتساب” إمكانية إرسال الصور والملصقات العادية بسهولة في الدردشات، وعلى غرار تيليجرام يضيف واتس آب ميزة الملصقات المتحركة، حيث سيقدم واتس آب مجموعات مختلفة من الملصقات الجديدة خلال الأسابيع المقبلة.

2- الوضع الداكن

سيحصل مستخدمو تطبيق WhatsApp Web، على سطح المكتب على الوضع المظلم أو الداكن الذي أتاحته الشركة المالكة للمنصة مع بداية العام الجاري لمستخدمي أندرويد وiOS.

3- المكالمات الجماعية

بعد أن ارتفع عدد المشاركين في مكالمة الفيديو إلى ثمانية أشخاص، تعمل شركة فيسبوك المالكة للتطبيق على تحسين المكالمات الجماعية؛ حيث سيسمح لمستخدمي مكالمات “واتساب” الجماعية النقر مع الاستمرار على شريك المحادثة في محادثات الفيديو لعرضه في وضع ملء الشاشة.

كما ستحصل المحادثات الجماعية مع ما يصل إلى ثمانية أشخاص على رمز جديد لبدء مكالمة جماعية بنقرة واحدة.

4- رموز QR

يقدم “واتساب” ميزة رموز QR، والتي تسمح للمستخدمين بمسح رمز جهة الاتصال بسرعة لإضافتها إلى جهات اتصال واتس آب، دون الحاجة إلى إضافتها لجهات اتصال الهاتف.