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مقيمة وضعت مولودًا خارج المملكة.. هل يسمح بدخول الرضيع دون تأشيرة؟

مقيمة وضعت مولودًا خارج المملكة.. هل يسمح بدخول الرضيع دون تأشيرة؟
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تواصل – فريق التحرير:

تلقت المديرية العامة للجوازات؛ استفسارًا من أحد المقيمين يفيد بأن زوجته خرجت قبل وقف حركة الطيران في المملكة بتأشيرة خروج وعودة من أجل الولادة، ولكنها لم تستطيع العودة.

وسأل المقيم حساب “الجوازات” على “تويتر”، عن مدى إمكانية دخول الرضيع الذي يبلغ عمره ثلاثة أشهر مع والدته التي تحمل تأشيرة خروج وعودة وإقامة داخل المملكة، دون إصدار تأشيرة له.

وردَّ حساب “الجوازات” بأنه لا يمكن لأي شخص دخول المملكة دون تأشيرة سارية المفعول، وحددت شروط دخول الرضيع إلى المملكة، وهي مراجعة سفارة المملكة لإصدار تأشيرة دخول للمولود، مع وجود جواز سفر مستقل للمولود.

تجديد هوية مقيم لأفراد الأسرة وهم خارج المملكة

وفي السياق، أوضحت المديرية العامة للجوازات، إمكانية تجديد هوية مقيم لأفراد الأسرة وهم خارج المملكة؛ بشرط وجود رب الأسرة داخل المملكة.

وذكرت الجوازات عبر حسابها بموقع تويتر أنه “في حال كان رب الأسرة داخل المملكة، يمكن تجديد هوية مقيم لأفراد الأسرة وهم خارج المملكة”.

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المقيمين، أوضح فيه أنه موجود بالمملكة؛ لكن أولاده موجودون في مصر، وأن الإقامة الخاصة بهم ستنتهي الأسبوع المقبل، فهل يمكن له تجديدها لهم؟.

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