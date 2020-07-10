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أبرزها إنقاص الوزن.. فوائد صحية مذهلة لتناول «التفاح الأخضر» على الريق

أبرزها إنقاص الوزن.. فوائد صحية مذهلة لتناول «التفاح الأخضر» على الريق
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تواصل- وكالات:

 يتمتع التفاح الأخضر بالعديد من المزايا الصحية، بينها احتواؤه على مادة البكتين المضادة للحساسية وكميات أكبر لفيتامين ج (حمض الأسكوربيك) وهو قليل السعرات الحرارية.

 ووفقاً لوكالة ” سبوتنيك” الروسية فإن هناك فوائد متعددة لتناول التفاح على الريق ، منها المساعدة على إنقاص الوزن الزائد ، لاحتوائه على كميةٍ كبيرةٍ من الألياف ، ما يمنح الجسم الشعور بالشبع، ويقلل من كمية الطعام المتناول، ويحرق الدهون المتراكمة.

 ويحدّ من أكسدة الدهون العادية أو الدهون الثلاثية، ويقلّل من الكولسترول الضار بالجسم، كما يعزّز دور الجهاز الهضميّ للقيام بوظائفه، ويسهّل عملية الهضم، ويقي من الإمساك؛ لاحتوائه على نحو 30% من الألياف الغذائية.

 ولمرضى السكري فإنه ينظم نسبة السكر في الدم، ويشفي نزلات البرد، كالسعال والربو وبخاصة عند الأطفال.، ويمنع مختلف أنواع السرطانات؛ كسرطان الرئة، والثدي، والقولون، والكبد.

 ويقوّي العينين ويخلّص من إعتام عدستهما، ويحفّز وظائف الكبد وينشطه.

 كما يحمي الدماغ، ويعزّز القدرة على التركيز، ويقي من الإصابة بالزهايمر.

 ويفيد القلب، والأوعية الدموية، والشرايين؛ لاحتوائه على: الفينول، والبكتين، والبولي. ويقي من الحساسية.

 ويخلّص من الحرارة، ويقي من الجفاف.

 ويمنح البشرة النضارة والحيوية، ويكسب الخدين اللون الورديّ.

 ويطرد البلغم. ويخلّص من حصى المرارة.

 ويقوّي العظام، ويزيد من كثافتها، ويقيها من الهشاشة.

 وينظف الأسنان ويقوي اللثة؛ لاحتوائه على حامض الأوكساليك.

 وصفات التفاح الأخضر العلاجية:

 يحد من اصفرار الأسنان: أخذ قشرة التفاح وفرك الأسنان بها.

 

 

 

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