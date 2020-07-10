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شرطة مكة: الإطاحة بعصابة سرقت 599 ألف ريال من مركبة متوقفة أمام بنك بجدة

شرطة مكة: الإطاحة بعصابة سرقت 599 ألف ريال من مركبة متوقفة أمام بنك بجدة
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تواصل– واس:

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من القبض على تشكيل عصابي مكون من ( ثلاثة مواطنين، ومقيم من الجنسية اليمنية حاول الهرب إلى خارج المملكة وتمت متابعته والقبض عليه في منطقة جازان، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع)، تورطوا بسرقة مبلغ مالي قدره (خمسمائة وتسعة وتسعون ألف) ريال من داخل مركبة أثناء توقفها أمام أحد البنوك بمحافظة جدة.

وأضاف متحدث شرطة مكة المكرمة أنه قد جرى إيقافهم جميعاً، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

 

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