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مصادر تكشف شرط عودة المواطنين السعوديين إلى دولة الإمارات ممن لديهم إقامة سارية

مصادر تكشف شرط عودة المواطنين السعوديين إلى دولة الإمارات ممن لديهم إقامة سارية
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة أن المديرية العامة للجوازات أصدرت توجيهاً مهماً للمواطنين السعوديين ممن لديهم إقامة سارية في دولة الإمارات وتنطبق عليهم شروط العودة إليها.

وأوضحت المصادر أن هذا التوجيه تمثل في ضرورة إجراء الفحص الطبي للتأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد -وفقاً لـ”عكاظ”-.

وأشارت إلى أن سفارة المملكة لدى الإمارات تلقت مذكرة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بشأن التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين لتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وختمت المصادر، بأن الحكومة الإماراتية أعلنت في وقت سابق ترحيبها وحرصها على عودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الإمارات.

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