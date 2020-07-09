الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نصاب المعلم بلائحة «الوظائف التعليمية».. 24 حصة للمعلم و18 للخبير

نصاب المعلم بلائحة «الوظائف التعليمية».. 24 حصة للمعلم و18 للخبير
0

تواصل – فريق التحرير:

حددت لائحة الوظائف التعليمية الجديدة نصاب المعلم والمعلم الممارس بـ 24 حصة أسبوعياً، والمعلم المتقدم 22 حصة والخبير 18 حصة بالنسبة للتعليم العام.

أما في التربية الخاصة فحددت لائحة الوظائف التعليمية الجديدة نصاب المعلم بـ 18 و16 و14 حصة على التوالي.

وتلزم اللائحة شاغلي وظائف التعليم بأعمال التخطيط والتصميم وعمليات التقويم للمنظومة، بجانب إدارة فعاليات وبرامج وأنشطة الطلاب، والمشاركة في التطوير المهني، والقيام بمهام الأعمال التنظيمية والإدارية التي يتم تكليفهم بها في المدرسة، ولمن يشغل درجة وظيفية بمسمى مساعد معلم، تكون ساعات التشغيل له بما لا يتجاوز الساعات اليومية المقررة للموظف المشمول بنظام الخدمة المدنية، ويما يتوافق ونظام العمل في الجهة التي يعمل بها، وفقا لـ”المدينة”.

وأكدت وزارة التعليم أن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة تحافظ على مكتسبات منسوبي قطاع التعليم والمعلمين ومزاياهم المالية السابقة، إلى جانب تركيزها على دوافع التنافسية والتميز.

مواد ذات صلة

«التعليم» تتيح لشاغلي الوظائف التعليمية الاستعلام عن حالتهم الوظيفية

«التعليم» تتيح لشاغلي الوظائف التعليمية الاستعلام عن حالتهم الوظيفية

الإعلان عن برامج «التدريب الصيفي» لشاغلي «الوظائف التعليمية».. إليك رابط التسجيل

الإعلان عن برامج «التدريب الصيفي» لشاغلي «الوظائف التعليمية».. إليك رابط التسجيل

«التعليم»: 3 بدلات تؤثر على نقص الراتب في لائحة الوظائف الجديدة

«التعليم»: 3 بدلات تؤثر على نقص الراتب في لائحة الوظائف الجديدة

«الموارد البشرية» تزف بشرى سارة للمعلمين.. زيادة سنوية في مكافأة نهاية الخدمة

«الموارد البشرية» تزف بشرى سارة للمعلمين.. زيادة سنوية في مكافأة نهاية الخدمة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>