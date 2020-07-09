«حساب المواطن» يوضح الإجراءات المطلوبة حال عدم وصول الدعم لمستحقيه

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، على أهمية مراجعة البنك والتأكد من أنه لم يتم إيداع الدعم للدفعة الجديدة (مخصص شهر يوليو الجاري) وتقديم اعتراض بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدعم.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مواطن وجه سؤالا قاله خلاله: “والدي مكتوب له تحت الإجراء وما نزل له شيء وهو من مستفيدي الضمان الاجتماعي.. ماذا يفعل للحصول على دعم حساب المواطن؟.

وقال حساب المواطن في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين “إنه تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر يوليو، الرجاء مراجعة البنك والتأكد أنه لم يتم الإيداع، ويلزمك توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة ” الدفعات المالية” دفعة لم تستلم وإرفاق كشف الحساب، نسعد بخدمتك”.

يذكر أن برنامج حساب المواطن أودع أمس الخميس، 1.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والثلاثون حوالي 10.7 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 18.6 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 76.8 مليار ريال منها 521 مليـون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.