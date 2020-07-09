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«الهيئة الملكية» تفتح لشباب «العلا» أبواب الابتعاث للتأهيل بأفضل الجامعات العالمية

«الهيئة الملكية» تفتح لشباب «العلا» أبواب الابتعاث للتأهيل بأفضل الجامعات العالمية
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تواصل – فريق التحرير:

يفتح برنامج الابتعاث الخارجي الذي أطلقته الهيئة الملكية لمحافظة العلا، آفاق التطور واكتساب المهارات والمعرفة أمام شباب وفتيات المحافظة للمشاركة في النهضة السياحية وبناء المستقبل الزاهر الذي ينتظر المحافظة والمملكة بشكل عام.

وأكد مدير برنامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا للابتعاث، محمد الشكره، أن جهود الهيئة تنصب في تنمية وتطوير المحافظة كواحدة من أهم المناطق الأثرية والثقافية في السعودية.

وأوضح “الشكره” أن برنامج الابتعاث التنموي يشتمل على دراسة التخصصات العلمية والتقنية في المؤسسات التعليمية العالمية والمراكز التدريبية الرائدة، واكتساب مهارات الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، دعما للتوجه الاستراتيجي للمحافظة، ورؤية التنمية المستدامة في تأهيل الكوادر الوطنية وتدريب القيادات الشابة، وفقاً لصحيفة “المدينة”.

وعمد البرنامج منذ إطلاقه إلى توفير بعثات دراسية شاملة للطلبة في عدد من التخصصات شملت السياحة، والتقنيات الزراعية، وعلم الآثار والتاريخ، في إطار خطط الهيئة الملكية الرامية لتطوير محافظة العلا التاريخية لإعداد جيل يمتلك المعرفة العلمية المتخصصة ومقومات القيادة وريادة الأعمال والابتكار، حيث قامت الهيئة بتطوير خطة لتنمية القدرات البشرية بعد إجراء دراسة مستفيضة لتحديد القطاعات الأساسية في سوق العمل في العلا.

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