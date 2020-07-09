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إمارة مكة: «الصحة» تغلق مركز تسوق شهير بعد رصد إصابات «كورونا» بين موظفيه

إمارة مكة: «الصحة» تغلق مركز تسوق شهير بعد رصد إصابات «كورونا» بين موظفيه
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تواصل – فريق التحرير:

أغلقت صحة مكة بمشاركة الجهات الرقابية، أحد مراكز التسوق الشهيرة بالعاصمة المقدسة، بعد رصد حالات مصابة بفيروس «كورونا» المستجد بين الموظفين.

وغردت إمارة منطقة مكة المكرمة على حسابها بموقع “تويتر” مؤكدة أن صحة مكة أغلقت أحد مراكز التسوق الشهيرة بالعاصمة المقدسة لرصد حالات مصابة بفيروس «كورونا» المستجد بين موظفيه، لمنع تفشي الفيروس بين رواد مركز التسوق.

واعتادت أمانات المناطق الفترة الأخيرة في إغلاق مراكز التسوق والمحال التجارية حال ثبت إصابة أحد موظفيها أو المتسوقين منها، خشية انتقال الفيروس منهم لغيرهم من الأصحاء.

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