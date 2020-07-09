أيقونة السيارات الكهربائية.. طرح «تسلا» ذاتية القيادة بالكامل هذا العام

تواصل – وكالات:

أكد رئيس مجموعة “تيسلا” إيلون ماسك الخميس، أن الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية ستطور هذا العام سيارة ذاتية القيادة بالكامل قادرة على التنقل من دون سائق.

وضرب رجل الأعمال في السنوات الماضية مواعيد تقديرية عدة لتطوير هذا النوع من المركبات، واعداً في بادئ الأمر بصنع سيارة ذاتية القيادة تماماً في 2018، قبل أن يؤخر الموعد المرتقب حتى مطلع 2020.

وأكد ماسك في رسالة عبر الفيديو لمناسبة افتتاح المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي “أنا على ثقة تامة بأننا سنحصل سريعاً جداً على الخصائص الأساسية للقيادة الذاتية من المستوى الخامس، ما يعني في المجمل الاستقلالية التامة في هذا العام”.

وتتوزع المركبات الذاتية القيادة إلى خمس فئات تبعا لدرجة استقلاليتها. ويمثل المستوى الخامس الدرجة الأعلى مع مركبة قادرة على التنقل من دون سائق على أي طريق.

وتتمتع سيارات “تيسلا” الحالية باستقلالية جزئية غير أن محللين يعتبرون أن الاستقلالية التامة تصطدم بعوائق قانونية وتنظيمية كبيرة.

وأصبحت “تيسلا” الأسبوع الماضي شركة السيارات الأعلى قيمة في البورصة، متخطية “تويوتا”، رغم أن شركة إيلون ماسك تبيع سيارات أقل بكثير من منافستها اليابانية.

وتجاوزت قيمة “تيسلا” في البورصة 224 مليار دولار في نيويورك.