فتح باب القبول لخريجي الثانوية بكلية الملك فهد الأمنية.. الشروط ورابط التسجيل

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي هذا العام 1441 هـ من حملة الثانوية العامة للالتحاق بالدورة رقم (64) بكالوريوس العلوم في الدراسات الأمنية بكلية الملك فهد الأمنية للعمل في أحد القطاعات الأمنية بعد التخرج.

واشترطت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في المتقدمين ما يلي:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

– حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

– لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

– لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية.

– أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (طبيعي، شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي، إنساني) ومن خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 1441هـ (انتظام نهاري).

– لا يقبل خريجي الأعوام السابقة، وأن تتم معادلة شهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم.

– ألا يقل المعدل التراكمي عن (80%) في مؤهل الثانوية العامة.

– ألا يقل سن خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة ولا يزيد على (22) سنة.

– أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وحاصلا على درجة لا تقل عن (70%).

– أن يكون قد أدى الاختبار التحصيلي وحاصلاً على درجة لا تقل عن (65%) للمسار (العلمي / العلوم الطبيعية) فقط.

– ألا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

– ألا يكون متزوجاً من أجنبية، وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وكافة الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين.

وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي، أنه سيتم فتح باب التسجيل للمتقدمين بإدخال طلب الالتحاق الأولي من خلال بوابة التوظيف بوزارة الداخلية اعتباراً من يوم السبت الموافق 20 / 11 / 1441هـ الساعة 8 صباحاً وسيقفل باب التسجيل يوم الجمعة الموافق 26 / 11 / 1441هـ الساعة 10 صباحاً على الرابط (اضغط هنــا).

وأكدت أنه سيتم الربط إلكترونياً مع المركز الوطني للقياس للحصول على درجات اختباري القدرات والتحصيلي، وسيحدد موعد اختبار كفايات اللغة الإنجليزية لاحقاً.

ودعت المتقدمين إلى تعبئة الحقول بمنتهى الدقة وأنه لن ينظر في أي طلب غير مستوف للشروط، وأنه على طالب القبول الحرص على تسجيل كافة البيانات المطلوبة في منصة أبشر توظيف بكل دقة، ويتحمل الطالب مسؤولية صحة تلك البيانات، وللجهة المختصة الحق في استبعاد الطلبات غير المكتملة أو التي تحمل بيانات غير صحيحة.

وبينت أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن نتائج القبول المبدئي عبر إرسال رسالة نصية على جوال المتقدم، وعلى وسائل الإعلام الرسمية، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفسار من الإدارة العامة للقبول المركزي – وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عبر الرقم 0115628396 أو بالبريد الإلكتروني التالي ‏Admission@hq.moi.gov.sa.