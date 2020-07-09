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«الأرصاد» تتوقع طقساً شديد الحرارة على عدة مناطق.. 49 مئوية بـ«الدمام»

«الأرصاد» تتوقع طقساً شديد الحرارة على عدة مناطق.. 49 مئوية بـ«الدمام»
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس يوم غد الجمعة بمشيئة الله، استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وكذلك على الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الرياض.

كما توقعت الأرصاد، نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة كذلك على طول الساحل الغربي الممتد من الليث إلى جازان،كذلك سماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل الدمام أعلى درجة حرارة بـ 49 مئوية، بينما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بـ 19 درجة مئوية.

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