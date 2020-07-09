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وزير الصناعة: الحوافز الحكومية وفرت 2516 وظيفة للمواطنين خلال الشهر الماضي

وزير الصناعة: الحوافز الحكومية وفرت 2516 وظيفة للمواطنين خلال الشهر الماضي
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تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير الصناعة بندر الخريف، أن المبادرات والحوافز الحكومية ساهمت في توفير 2516 وظيفة للمواطنين خلال شهر يونيو الماضي.

وأضاف “الخريف” في تغريدة على حسابه على موقع “تويتر”، أن المبادرات والحوافز كان لها دور في جلب استثمارات بقيمة 2.2 مليار ريال خلال الشهر الماضي، من خلال إصدار 118 ترخيصاً استثمارياً جديداً.

وأعرب الخريف عن أمله في أن تكون هذه المؤشرات بداية التعافي للقطاع الصناعي، حيث إن نتائج الشهر الماضي تبشر بالخير وتعكس الأثر الإيجابي للحوافز والمبادرات التي أقرتها الدولة لمواجهة تحديات جائحة كورونا.

 

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