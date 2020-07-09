استشاري أمراض معدية يكشف مفاجأة بشأن فحوصات فيروس كورونا (فيديو)

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أكد استشاري أمراض معدية، د.سميح غزال، خلال برنامج عين الخامسة على قناة “الإخبارية”، أنه من الممكن أن يكون الشخص مصاباً بفيروس كورونا وتظهر النتيجة سلبية أو العكس.

وأضاف “أن هناك عدة عوامل تتحكم في هذا الأمر، ومنها أسباب تقنية، وأسباب تتعلق بالوقت، وأيضا ضوابط نقل العينة لمراكز التحليل المتخصصة”.

وفيما يتعلق بوقت الإصابة أوضح “غزال” أن الشخص قد يصاب بالفيروس خلال 12 أو الـ 24 ساعة الماضية، ولذلك حساسية التحليل أو المسحة لن تتعدى 30 % ولكن بعد 3 أيام تكون حساسية المسحة أو دقة نتيجة التحليل تقارب الـ 90%”.

وتابع: من العوامل المؤثرة “هل العينة وصلت للموقع الصحيح لإجراء العينة وبالضوابط الصحيحة، بمعنى قد يحدث خطأ أثناء نقل العينة، بمعنى قد تتعرض للحرارة أو تصل جافة وهذا يؤثر على التحليل”.

وختم استشاري الأمراض المعدية بقوله إن هذه العوامل تحدث في نسبة بسيطة من العينات قد لا تتعدى 5 %، والفيصل في الموضوع إذا كنت تشعر بالأعراض فأنت مصاب وتعامل مع الموضوع كمصاب حتى تتأكد من عدم إصابتك”.