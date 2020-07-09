«المرور»: مخالفة «عدم تأمين المركبات» 150 ريالاً.. قابلة للتكرار

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حددت المديرية العامة للمرور، قيمة مخالفة عدم تأمين المركبة، بـ150 ريالًا، موضحةً أنه لن يتم احتساب مخالفة أخرى لعدم تأمين المركبة، ما لم يمض على مخالفة التأمين 24 ساعة منذ بداية المخالفة الأولى، وذلك في حال تم تسجيل مخالفات أخرى على المركبة.

ولا ترصد كبائن الرصد الآلي «ساهر» مخالفة عدم سريان تأمين المركبات منفردة، وإنما تقترن بتسجيل مخالفة مرورية أخرى كالسرعة أو حزام الأمان، أو مكالمة الجوال أثناء القيادة وغيرها، إضافة لرصدها في نقاط التفتيش، التي يتم خلالها التأكد من سريان تأمين المركبة أسوة بالفحص الدوري.

وعند رصد المخالفة، فإنه يتم الاستعلام عن سريان تأمين المركبات، ومن ثم احتساب المخالفة بقيمة 150 ريالا، إضافةً إلى مخالفة السرعة، وعند رصد مخالفة أخرى في نفس اليوم، لا يتم الاستعلام عن التأمين، إلا بعد مرور 24 ساعة، على أن يتم احتساب مخالفة السرعة بشكل طبيعي، وفقاً لصحيفة «اليوم».

ودعت الإدارة العامة للمرور، ملاك المركبات كافة، للتحقق من التزامهم بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، التي تنص على وجود تأمين سار للمركبة، بما يضمن الحقوق النظامية لمتضرري الحوادث التي تكون سببا في وقوعها، وذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آليا، والمقرر في غرة ذي الحجة 1441هـ.