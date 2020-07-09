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هل ارتفاع الحرارة يزيد من استهلاك المركبات للوقود؟

هل ارتفاع الحرارة يزيد من استهلاك المركبات للوقود؟
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تواصل – وكالات:

يشكو بعض قائدي السيارات من ارتفاع استهلاك الوقود خلال أشهر الصيف، خاصة مع ارتفاع درجة حرارة الأجواء.

ويؤكد خبراء السيارات، أنه بالفعل يتأثر استهلاك الوقود بالحرارة العالية، وهو ما أكدته وزارة الطاقة اﻷمريكية، حيث قالت إن الطقس الحار يزيد من كفاءة استهلاك السيارات للوقود بسبب زيادة سرعة تسخين المحرك إلى الدرجة المطلوبة للعمل بكفاءة، إلا أن سبب زيادة استهلاك الوقود يرجع لعدة أسباب أخرى منها تشغيل المكيف في المناطق شديدة الحرارة.

ونجد أن سلوك السائقين في الصيف يتسبب في زيادة معدلات استهلاك الوقود، وذلك بسبب تشغيل المكيف أو فتح النوافذ أثناء القيادة، حيث يزيد معدل استهلاك الوقود بنسبة 25% عند تشغيل المكيف على سرعات متدنية، أو فتح النوافذ على السرعات الكبيرة.

وأشار الخبراء إلى أن فتح النوافذ أثناء القيادة بسرعات كبيرة يزيد من معامل سحب الهواء، الأمر الذي يجعل محرك السيارة يحتاج إلى طاقة أكبر من أجل دفع السيارة بالسرعة المطلوبة، وهو ما يزيد من استهلاك الوقود.

لذا نصح الخبراء باستخدام المكيف على السرعات المرتفعة، وفتح النوافذ على السرعات المنخفضة.

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