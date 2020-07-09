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خلال أيام.. «التعليم» تتسلّم 21 مشروعاً مدرسياً بتكلفة 209 ملايين ريال

خلال أيام.. «التعليم» تتسلّم 21 مشروعاً مدرسياً بتكلفة 209 ملايين ريال
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تواصل – فريق التحرير:

حدّدت وزارة التعليم شهر يوليو الحالي، موعداً لاستلام 21 مشروعاً مدرسياً للبنين والبنات، بقدرة استيعابية تجاوزت 13.260 طالباً وطالبةً، وبتكلفة تجاوزت 209.7 ملايين ريال، موضحةّ أنّ هذه المشاريع جاءت في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، المدينة المنورة، عسير، تبوك، جازان، ونجران.

وأكّدت الوزارة، في بيان لها، أنّ هذه المشروعات تأتي ضمن أولويات الوزارة بالاهتمام بالمشاريع المدرسية، وتسريع إنجاز المباني المدرسية وتسليمها في وقت قياسي، والعمل وفق خطة زمنية واضحة لاستلام المشاريع وتسليمها؛ بما يضمن تحقيق مؤشرات الأداء التي تعمل عليها وكالة المشاريع والصيانة، والإسهام في تحقيق الأهداف الموضوعة لها.

وأشارت وزارة التعليم إلى أنّ المباني المدرسية والتعليمية الجديدة مطابقة لمعايير الجودة، وإيجاد بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للإبداع، وتطبيقاً لخطة الوزارة للاستغناء عن المباني المستأجرة متدنية الجودة، وفك الاختناق، وفصل المراحل، ومعالجة المشاريع المتعثرة.

 

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