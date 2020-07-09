جامعة الجوف تفتح باب القبول في مرحلة البكالوريوس للعام المقبل.. رابط وموعد التقديم

تواصل- واس:

أعلنت جامعة الجوف موعد فتح التقديم للقبول في مرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية،((https://edug.ju.edu.sa/ju/init، ابتداء من الثلاثاء 23 / 11 / 1441 هـ الموافق 4 / 07 / 2020 م، ويستمر التسجيل حتى الاثنين 29 /11 / 1441 هـ الموافق 20 / 07 / 2020 م.

وحددت عمادة القبول والتسجيل، يوم الخميس 2 / 12 / 1441هـ موعداً لإعلان نتائج المرشحين للقبول عبر البوابة الإلكترونية واشعار المرشحين عبر جوالات المتقدمين لتأكيد طلب القبول من خلال صفحة تثبيت القبول، كما حددت يوم الخميس 9 / 12 / 1441هـ الموافق 30/07/2020م موعداً لنهاية تثبيت طلب القبول وإغلاق القبول.

وأكدت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف، أن جميع الإجراءات يتم إدخالها إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط:https://edug.ju.edu.sa/ju/init، وذلك تسهيلاً على الطلبة المتقدمين، وفي حال وجود أي استفسار يمكن التواصل مع العمادة عبر البريد الإلكترونيdar@ju.edu.sa، أو الواتساب: 0146542401.