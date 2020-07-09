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بعد إطلاق اسمها على مستشفى بالمدينة.. تعيين زوج الممرضة «نجود الخيبري» بوكالة المسجد النبوي

بعد إطلاق اسمها على مستشفى بالمدينة.. تعيين زوج الممرضة «نجود الخيبري» بوكالة المسجد النبوي
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تواصل- فريق التحرير:

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ‏الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، قرارًا بتعيين ‏زوج الممرضة “نجود”، تركي الخيبري موظفًا في ‏وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي.‏

وأوضح السديس أن قرار التعيين جاء نظير ما قدمته زوجته ‏الممرضة نجود الخيبري من تضحية إنسانية، إذ وافتها المنية ‏بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).‏

وكان أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن ‏سلمان، دشن بحضور وزير الصحة، الدكتور توفيق ‏الربيعة مساء أمس (الأربعاء) مركز نجود الطبي، ‏بالمدينة المنورة،تقديراً لما قدمته الممرضة الراحلة نجود خليل الخيبري، والتي توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء عملها، حيث خدمت المدينة المنورة أكثر من 18 عاماً.

 
 

 

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