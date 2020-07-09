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تغريدة مواطن تروي قصة «أمانة وافد».. والآلاف يتفاعلون معها عبر «تويتر»

تغريدة مواطن تروي قصة «أمانة وافد».. والآلاف يتفاعلون معها عبر «تويتر»
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تواصل – فريق التحرير:

سجّل مواطن إعجابه الشديد بأمانة وافد عربي أعاد له مبلغًا من المال بعد توقف المشروع المتفق عليه وقرب عودة الوافد لبلده ضاربًا أروع الأمثلة في الأمانة وإبراء الذمة.

وتفصيلًا، قال المواطن سلطان الدوسري، عبر حسابه الشخصي على موقع ”تويتر“: ”إيهاب .. مصري الجنسيه، اتفقت معه قبل ٦ أشهر على تمديد شبكة ري في مشروع خاص بي، ومع الحجر ومشكلة كورونا لم نصل لمرحلة الري ونسيت اتفاقي معه وكان يذكرني برسائل واتساب“.

وتابع المواطن: ”فاجأني اليوم بتحويل مقدم العقد بيني وبينه ١٠ آلاف ريال لحسابي، لأنه سيسافر إلى القاهرة.. لازال في الدنيا خير وأمانة“.

من جانبهم، تفاعل الآلاف  مع تغريدة المواطن، حيث سجلّت أكثر من ١٢ ألف إعجاب ونحو ٥ آلاف إعادة تغريد وتعليق ضاربين أمثلة أخرى لمواقف برزت فيها أمانة وافدين آخرين، مؤكدين أن الخير لازال في أمة الإسلام ولله الحمد.

 

 

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