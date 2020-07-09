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مليون مُصاب بـ«كورونا» في أسبوع واحد.. تعرّف على آخر إحصائية للإصابات حول العالم

مليون مُصاب بـ«كورونا» في أسبوع واحد.. تعرّف على آخر إحصائية للإصابات حول العالم
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تواصل- وكالات:

كشفت آخر إحصائية لأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” حول العالم، ارتفاع حالات الإصابة لـ12 مليون شخص، بزيادة تصل لنحو مليون إصابة في أقل من أسبوع.

ووفقاً لـ” سكاي نيوز عربية”، قالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد الحالات هو ثلاثة أمثال عدد حالات الإنفلونزا التي تسجل سنويا.

وكان عدد المصابين بالفيروس المسبب لمرض “كوفيد-19” 11 مليونا، الجمعة الماضية، مما يعني أن العالم سجل مليون إصابة جديدة خلال أقل من أسبوع.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات عالميا 552 ألف شخص، فيما تعافى نحو 7 ملايين آخرين.

ويأتي هذا الإعلان فيما تزداد الأدلة على أن الفيروس ينتشر في الجو، مما يزيد المخاوف من تفش إضافي، فيما يعرف بـ”الموجة الثانية”.

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