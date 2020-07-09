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الإطاحة بعصابة امتهنت السطو على المنازل وسرقة المصوغات الذهبية بالأحساء

الإطاحة بعصابة امتهنت السطو على المنازل وسرقة المصوغات الذهبية بالأحساء
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واصل- واس:

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على تشكيل عصابي مكون من (6) مواطنين (في العقدين الثالث والرابع من العمر) في محافظة الأحساء، وذلك لارتكابهم (46) قضية جنائية، والسطو على المنازل وسرقات مالية ومصوغات ذهبية، قُدرت قيمتها بـحوالي (1,400,000) ريال، وتم ضبط بعض المبالغ المالية والمصوغات الذهبية بحوزتهم، بالإضافة إلى أسلحة نارية يستخدمونها أثناء تنفيذ جرائمهم.

 وأضاف المتحدث أنه، جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

 

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