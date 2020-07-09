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عبر بوابتها الإلكترونية.. «التقاعد» تكشف عن 5 خدمات مميزة للمتقاعدين

عبر بوابتها الإلكترونية.. «التقاعد» تكشف عن 5 خدمات مميزة للمتقاعدين
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن 5 خدمات رئيسية تقدمالعديد من المزايا والخدمات للمتقاعدين والمتقاعداتعبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة.

وقالت المؤسسة، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إن هذه الخدمات تعكس سياسة المؤسسة وما تقوم به من مبادرات ومساعٍ جادة من أجل تحويل جميع المعاملات الورقية إلى معاملات إلكترونية.

وتمثلت الخدمات المقدمة من المؤسسة في الآتي: خدمة “خبرة” التي تساعد المؤسسة على توفير قاعدة بيانات لجميع المتقاعدين والمتقاعدات الراغبين في توظيف خبراتهم واستثمار أوقاتهم بعد التقاعد، وبرنامج “مساكن” الذي يسمح من خلاله أن تتيح المؤسسة للمتقاعدين والمتقاعدات الاستفادة من برنامج مساكن لتوفير المسكن المناسب بتسهيلات وأقساط ميسرة.

وجاءت “الخدمات الإلكترونية” كثالث خدمة يتم الإعلان عنها لتُمكّن المتقاعدين والمتقاعدات من تنفيذ كل معاملاتهم ومتابعتها إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة. أما خدمة “مزايا وعروض”، فتأتي لتحقيق استفادة أعضاء المؤسسة من المتقاعدين والمتقاعدات من العروض والمزايا المقدمة من شركاء المؤسسة في مختلف المجالات.

وأخيرًا “مسارات الخدمة” التي يحظى المتقاعدين والمتقاعدات من خلالها بـ140 مسار أولوية في العديد من المطارات والجهات الحكومية في مختلف مناطق المملكة.

 

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