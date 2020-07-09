الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«التأمينات»: 4 خطوات للتأكد من تسجيل بيانات منشأتك

«التأمينات»: 4 خطوات للتأكد من تسجيل بيانات منشأتك
0

تواصل – فريق التحرير:

دعاالحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على موقع “تويتر” أصحاب الأعمال إلى ضرورة التأكد من بيانات المنشأة مع ما هو مسجل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأشار حساب المؤسسة، اليوم الخميس، إلى وجود 4 خطوات ليتأكد صاحب المنشأة، وهي: الدخول بداية على حساب المنشأة في التأمينات أون لاين، والدخول على خدمة ربط المنشآت في التأمينات بالمنشأة فيوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعدها يقوم صاحب المنشأة من التحقق من مطابقة بيانات منشأته المسجلة لدى التأمينات مع ماهو مسجل لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأخيرًا الضغط على حفظ بعد الانتهاء من التحقق من صحة الربط.

الصورة

مواد ذات صلة

«التأمينات الاجتماعية» توضح: شرط أساسي لاستحقاق المعاش قبل سن الـ60

«التأمينات الاجتماعية» توضح: شرط أساسي لاستحقاق المعاش قبل سن الـ60

قرار عاجل من «التأمينات» بشأن دعم المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص

قرار عاجل من «التأمينات» بشأن دعم المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص

بالانفوجراف.. «التأمينات» تحدد مواعيد تقديم المنشآت لطلبات صرف تعويض يوليو

بالانفوجراف.. «التأمينات» تحدد مواعيد تقديم المنشآت لطلبات صرف تعويض يوليو

لحديثي التخرج.. التأمينات الاجتماعية تعلن فتح التقديم في «برنامج النخبة»

لحديثي التخرج.. التأمينات الاجتماعية تعلن فتح التقديم في «برنامج النخبة»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة