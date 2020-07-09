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الشيخ «الخثلان» يوجه نصيحة مهمة لحجاج هذا العام قبل أداء المناسك (فيديو)

الشيخ «الخثلان» يوجه نصيحة مهمة لحجاج هذا العام قبل أداء المناسك (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

وجه رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، نصيحة مهمة لحجاج هذا العام قبل استهلال المناسك في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.

وأضاف خلال لقاء مع برنامج” يستفتونك” على قناة الرسالة، أنه يشترط على الحاج قبل تأدية المناسك قول: “اللهم لبيك حجاً فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني”.

وقال الشيخ “الخثلان” فإن عرض له عارض ولم يتمكن من استكمال النسك فإنه يتحلل ولا شيء عليه، وإن لم يشترط فعليه استكمال النسك فإن لم يمكن فإن حكمه حكم المحصر، فيذبح هدى ويحلق رأسه ويحج في عام مقبل.

ونصح حجاج هذا العام بأن يشترطوا لأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، في ظل انتشار الفيروس بسرعة.

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