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ضمن الإجراءات الاحترازية.. 9 أمتار مسافة مخصصة لكل حاج بمشعر عرفات للوقاية من «كورونا»

ضمن الإجراءات الاحترازية.. 9 أمتار مسافة مخصصة لكل حاج بمشعر عرفات للوقاية من «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة أن المساحة المخصصة لكل حاج في موسم حج 1441 هـ، بمشعر عرفات ستكون 9 أمتار، التزاماً بالإجراءات الوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة في الحفاظ على المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعي.

وأوضحت المصادر أن الهيئة التنسيقية لأرباب الطواف سوف تقدم الخدمات لـ1000 حاج، وهي النسبة التي تم تحديدها من قبل وزارة الحج والعمرة بنسبة 70% من المقيمين و30 % للمواطنين- وفقاً لـ” الوطن”-.

وأضافت المصادر أنه سيتم إسكان الحجاج بالعمائر الخاصة بمشعر منى ، على أن يتولى المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل ، توفير خدمات الإعاشة وتأهيل مخيمات مشعر مزدلفة، تحقيقاً لموسم حج استثنائي عالي المعايير الخدمية والصحية والوقائية.

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