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بعد إصابتهم بـ«كورونا».. تعافي 69 شخصًا من عائلة واحدة بنجران

بعد إصابتهم بـ«كورونا».. تعافي 69 شخصًا من عائلة واحدة بنجران
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تواصل – فريق التحرير:

تعافى 69 شخصًا كانوا قد أصيبوا بـ”فيروس كورونا” المستجد بسبب امرأة نقلته لـ 70 شخصًا من عائلة واحدة بمنطقة نجران، حيث بقيت حالة واحدة تتلقى العلاج اللازم.

وعن تفاصيل الإصابة، فقد انتقل الفيروس لإحدى النساء عن طريق جارتها التي كانت تحمل الفيروس دون ظهور أعراض عليها، لتنقله بدورها إلى شقيقتها، ومن ثم لأربعة من أشقائهم الذين بدورهم نقلوه لأبناء عمومتهم، لينتشر بعدها الفيروس داخل منازلهم ليصل العدد إلى ما يقارب 70 حالة مؤكدة – وفقاً لـ”الوطن”-.

وحظي الجميع بمتابعة دقيقة ومستمرة من مركز القيادة بصحة نجران، حيث تم تشكيل لجان متابعة لجميع الحالات عبر زياراتهم المنزلية للحصول على الرعاية التامة، حتى وصل عدد المتعافين من الأسرة 69 شخصًا، ولازالت حالة واحدة في العناية المركزة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.

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