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حساب المواطن يوضح سبب انخفاض الدعم لبعض المستفيدين.. وهكذا يتم تعويض «القيمة المضافة»

حساب المواطن يوضح سبب انخفاض الدعم لبعض المستفيدين.. وهكذا يتم تعويض «القيمة المضافة»
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تواصل – فريق التحرير:

تلقى برنامجحساب المواطن،اليوم الخميس، العديد من الاستفسارات حول قيمة الدعم، وذلك بعد ساعات من بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو الحالي.

ورد حساب “خدمة المستفيدين” على تساؤلات المواطنين عبر تغريدة “حساب المواطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” والتي تفاعل معها أكثر من 1500 شخص، حيث تساءل عدد كبير منهم عن سبب انخفاض الدعم عن السابق.

وأوضح الحساب أنه في حال تم دراسة الأهلية وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) يلزم المواطن تحديث بياناته أو تقديم الوثائق المطلوبة طبقاً لسبب عدم الأهلية وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال التوجه إلى حسابه عبر البوابة الالكترونية “دراسة الأهلية” في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

من جانبهم، تساءل آخرون عن سبب انخفاض الدعم رغم زيادة ضريبة القيمة المضافة لـ15%، حيث رد حساب “خدمة المستفيدين” قائلًا: “يعوض برنامجحساب المواطنعلى قيمة الضريبة المضافة بأن لا يتجاوز هذا التعويض مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م ( قيمة الضريبة المضافة 5%)، وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط “هنا“.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج كان قد أعلنبدء إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو الحالي، للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، حيثسيستمر الدعم حتى نهاية اليوم الخميس.

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