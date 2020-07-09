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«مدني عسير» ينتشل جثة مواطن سقط من مرتفعات «السودة».. وتنبيه مهم للمتنزهين

«مدني عسير» ينتشل جثة مواطن سقط من مرتفعات «السودة».. وتنبيه مهم للمتنزهين
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بأبها من انتشال جثة مواطن سقط من أحد المرتفعات بمركز السودة في موقع شديد الوعورة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، أن فرق الإنقاذ ترجلت واستمرت في النزول للموقع لمسافة تزيد انحداراً على 4 كيلومترات، حتى وصلت إلى الجثة والصعود بها في ظروف مكانية صعبة بين الصخور، وجرى تسليمها للجهات المختصة.

ووجه متحدثمدني عسير بضرورة توخي الحذر عند القيام برحلات التنزه البري، وعدم المجازفة بالصعود إلى مناطق مرتفعة، أو الحواف الصخرية، وضرورة متابعة ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي التابعة للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية.

 

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