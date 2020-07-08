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ولادة قيصرية ناجحة لمصابة كورونا في جازان

ولادة قيصرية ناجحة لمصابة كورونا في جازان
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تواصل – فريق التحرير:

أجرى فريق طبي في مستشفى بيش العام بمنطقة جازان عملية ولادة قيصرية ناجحة لامرأة مصابة بفيروس كورونا المستجد، تحت إجراءات احترازية مشددة، وتكللت الولادة بالنجاح.

وأوضحت صحة جازان أن المريضة التي تبلغ الثلاثين من عمرها سبق وأن أجرت 4 ولادات قيصرية، وخضعت للمتابعة والعناية الفائقة فور وصولها للمستشفى حيث جرى تنويمها في إحدى غرف العزل لإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان عليها وعلى صحة الجنين، ووضعهما تحت المراقبة الطبية.

وأشارت إلى أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية ضم مجموعة من الكفاءات في أقسام النساء والولادة، والتخدير، وطب حديثي الولادة، والتمريض ،مع مراعاة عدم زيادة العدد تماشياً مع الإجراءات الوقائية لحماية الطاقم الطبي ودون التأثير على كفاءة تقديم الرعاية.

​وأضافت صحة جازان أن المولود يتمتع بصحة جيدة، وأجريت له الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، ووضع بالعزل في قسم عناية الأطفال حديثي الولادة حيث يخضع للمراقبة والاطمئنان، والتأكد من خلوه من أي أعراض لفيروس كورونا، وذلك وفق الإجراءات العالمية المتبعة في مثل هذه الحالات.

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