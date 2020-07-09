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ردود فعل متباينة من المعلمين على حركة النقل الخارجي

ردود فعل متباينة من المعلمين على حركة النقل الخارجي
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تواصل – فريق التحرير:

تباينت ردود أفعال المعلمين والمعلمات بشأن حركة النقل الخارجي لهذا العام، حيث أبدى البعض رضاهم عن حركة النقل خاصة ممن شملتهم حركة النقل الخارجي، وآخرون أبدوا استيائهم لعدم شمولهم بحركة النقل التي أعلنت عنها وزارة التعليم.

ورحب عدد من المعلمين بحركة النقل الخارجي والتي أعلنت عنها الوزارة هذا العام، رغم الظروف المحيطة بمرض كورونا وعدم توفر وظائف تعليمية جديدة.

بينما أبدى آخرون تذمرهم من المعاناة السنوية التي يمرون بها في اغترابهم وعدم تحقيق مطالبهم بالنقل رغم مرور سنوات طويلة على تعيينهم في مناطق بعيدة عن أسرهم وآخرون يعملون في مناطق نائية وسط معاناة الطرق الوعرة والمسافات الطويلة، لافتين إلى أنه قد يكون لدى الوزارة مبرراتها في تدني نسبة من شملهم النقل لكن يجب حل هذا الملف لضمان استقرارهم النفسي وزيادة أدائهم الوظيفي، وفقا لـ”الوطن”.

وقال معلمون ومعلمات عبر مواقع التواصل إنهم خدموا أكثر منذ 15 عاماً ولم يتحقق لهم النقل، وستستمر معاناتهم عاماً آخر، كما تراجعت أرقام المفاضلة للوراء لبعض المعلمين مما سيزيد من سنوات انتظارهم.

فيما طالب آخرون بأهمية استحداث وظائف تعليمية للخريجين وتوجيههم للمدارس كي تكون هناك فرص أكثر في النقل وتوظيف العاطلين.

يذكر أن وزارة التعليم أعلنت في وقت سابق، عن حركة النقل الخارجي لـ 2806 معلمين ومعلمات كأقل نسبة لحركة النقل الخارجي للمعلمين في تاريخ وزارة التعليم.
وبررت الوزارة إعلانها للعدد الضئيل من المعلمين والمعلمات المنقولين بعدم اكتمال المتطلبات اللازمة لبرامج التوظيف.

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