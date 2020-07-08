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بالفيديو.. وصول «رطب الخلاص» الفاخر إلى أسواق «الصحنة» بالدلم

بالفيديو.. وصول «رطب الخلاص» الفاخر إلى أسواق «الصحنة» بالدلم
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تواصل – فريق التحرير:

يشهد سوق التمور في محافظة الدلم هذه الأيام حركة تجارية كبيرة مع ازدياد كميات وأصناف التمور المعروضة، مع ازدياد الطلب على التمور خلال الصيف.

وتداول ناشطون على موقع “تويتر” مقطعاً يظهر فيه كميات من أجود أنواع الرطب الفاخر من نوع “الخلاص”، ويظهر مصور المقطع وهو يبشر بوصول رطب “الخلاص” من مزارع محافظة الدلم إلى أسواق حي الصحنة، مشيداً بجهد مزارعي النخيل في زراعة مثل هذا التمر المتميز.

وتشتهر مدينة الدلم بأجود أنواع النخيل من ضمنها البرحي والخلاص والسكري والشيشي، ويحتفل المزارعون في كل عام بإنتاج وجني الثمار ويقومون بجلب هذا المحصول (فاكهة الموسم) إلى أسواق الرياض وأسواق المملكة كافة.

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