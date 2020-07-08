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نصائح مهمة من «استشاري» لتفادي مخاطر القهوة على مرضى الضغط

نصائح مهمة من «استشاري» لتفادي مخاطر القهوة على مرضى الضغط
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تواصل – فريق التحرير:

حذر د. ناصر الجهني، استشاري غدد صماء وسكري وباطنة، من خطورة الإفراط في تناول القهوة أو المشروبات التي تحتوي على نسبة كافيين عالية.

وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “يمكن أن يتسبب الكافيين في زيادة ضغط الدم لفترة قصيرة حتى لغير المصابين بضغط الدم”.

وأضاف “إذا كنت تعاني من ضغط دم مرتفع ويزيد بعد تناول القهوة، ينصح بتقليل تناول الكافيين أو تناول القهوة منزوعة الكافيين”.

وأضاف الجهني، في تغريدة أخرى أن هناك خطوات تساعد في تعديل نمط الحياة، وعلاج ومنع ارتفاع ضغط الدم ومنها:

– فقدان الوزن إذا كان زائداً

– تقليل الملح في الطعام

–  نظام غذائي منخفض الدهون غنى بالفواكه والخضروات

– إدارة الضغوط والقلق

– الإقلاع عن التدخين

– ممارسة الرياضة

 

 

 

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