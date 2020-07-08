الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«حساب المواطن» يبدأ إيداع دعم شهر يوليو في حسابات المستفيدين

«حساب المواطن» يبدأ إيداع دعم شهر يوليو في حسابات المستفيدين
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، قبل قليل، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو الحالي، للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج،وسيستمر الدعم حتى نهاية اليوم الخميس.

وكان البرنامج قد أعلن في وقت سابق بدء تطبيق تعديل ضوابط الدعم والتي تشمل الفرد المستقل، وتعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

ولفت “حساب المواطن” إلى أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار عدد الأفراد ودخل الأسرة وأعمارهم.

مواد ذات صلة

بالخطوات.. «حساب المواطن» يوضح طريقة تعديل رقم الجوال للمستفيد

بالخطوات.. «حساب المواطن» يوضح طريقة تعديل رقم الجوال للمستفيد

«حساب المواطن» يكشف حقيقة فتح باب التسجيل مجددًا قبل «الدفعة 32»

«حساب المواطن» يكشف حقيقة فتح باب التسجيل مجددًا قبل «الدفعة 32»

«حساب المواطن» يوضح المستند المطلوب لإضافة التابعين للمرأة المطلقة

«حساب المواطن» يوضح المستند المطلوب لإضافة التابعين للمرأة المطلقة

كيف يتعامل «المستقل» حال صدور نتيجة الأهلية «غير مؤهل»؟.. «حساب المواطن» يجيب

كيف يتعامل «المستقل» حال صدور نتيجة الأهلية «غير مؤهل»؟.. «حساب المواطن» يجيب

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>