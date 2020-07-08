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فيديو صادم.. اعتداء وحشي على امرأة مسلمة أمام أطفالها في روسيا

فيديو صادم.. اعتداء وحشي على امرأة مسلمة أمام أطفالها في روسيا
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق اعتداء وحشي من أحد الأشخاص على امرأة مسلمة أمام أطفالها بأحد شوارع روسيا وأمام المارة.

وظهر خلال المقطع، والذي نشرته قناة وصال عبر حسابها في “تويتر”، امرأة ترتدي الزي الإسلامية، ومعها أطفالها تمشي في أحد الشوارع، وفجأة جاء رجل وركلها من الخلف، مما تسبب في وقوعها أرضا على وجهها أمام أطفالها.

ولم يكتف هذا الشخص المتطرف بذلك بل استمر في ركلها أكثر من مرة كلما حاولت الوقوف، مما تسبب في حالة من الرعب والفزع لأطفالها الصغار.

وندد متداولوا المقطع بعنصرية المعتدية والأعمال المتطرفة بحق المسملين، كما طالبوا الحكومة الروسية باتخاذ ما يلزم والتحقيق في الحادث لمنع تكرار مثل هذه الأفعال العنصرية والمتطرفة بحق المسلمين.

 

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