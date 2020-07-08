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«التعليم» تدرس 3 خطط لبداية العام الدراسي الجديد (فيديو)

«التعليم» تدرس 3 خطط لبداية العام الدراسي الجديد (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير التعليم حمد آل الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك ثلاثة سيناريوهات تخطط لها الوزارة لبدء العام الدارسي المقبل.

وأضاف أن هذه المخططات شملت تخفيف عدد الطلاب والطالبات في الجامعات والمدارس إلى 50%، وعودة الدراسة كما كانت سابقاً ولكن ضمن احترازات صحية، أو التباين بين المناطق ويختلف الوضع بين منطقة و أخرى.

في سياق آخر، أعلنت وزارة التعليم انتهاء عملية تسكين أكثر من 520 ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد.

وأوضحت وزارة التعليم أن ذلك يأتي بعد سلسلة من العمليات المرتبطة بأعمال الموارد البشرية في الوزارة، والتعليم العام، والشؤون المدرسية، والتحوْل الرقمي، إلى جانب إجراءات التحقق والتحكيم الخارجي لعمليات التسكين، وضمان الحفاظ على المميزات المالية والوظيفية للمشمولين بأحكام اللائحة.

 

 

 

 

 

 

 

 

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