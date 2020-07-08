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تنبيه مهم من «الغذاء والدواء» بشأن جهاز شائع لقياس الحرارة

تنبيه مهم من «الغذاء والدواء» بشأن جهاز شائع لقياس الحرارة
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء تنبيها يتعلق بسلامة جهاز قياس الحرارة عن بعد “Non- contact forehead – infrared Thermometer  lM-9001” الذي تنتجه شركة  Shenzhen Anboson Industries Co. Ltd الصينية، بسبب ظهور قراءات غير دقيقة لدرجات حرارة الجسم.

وأوضحت الهيئة أن الخلل في الطراز IM-9001، الذي لم يحصل على إذن تسويق من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأشارت ‏”الغذاء والدواء” إلى أنها اتخذت إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب الجهاز من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات ‏النظامية بحق المخالفين.

وحثّت المستهلكين على عدم استخدام الجهاز، والتوجّه إلى منفذ البيع الذي تم شراء الجهاز منه لاسترجاع قيمته، ‏والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة 1900 في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.

ودعت “الهيئة” المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي حوادث أو مشاكل يشتبه في ارتباطها بأجهزة أو منتجات طبية من خلال مركز الاتصال الموحد للهيئة على الرقم (19999) أو المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية أو عن طريق تيقظ.

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