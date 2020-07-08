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صور صادمة.. حشرات وأغذية مجهولة تغلق 12 منشأة غذائية بنطاق «عمرة مكة»

صور صادمة.. حشرات وأغذية مجهولة تغلق 12 منشأة غذائية بنطاق «عمرة مكة»
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تواصل – فريق التحرير:

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية (12) منشأة غذائية؛ وذلك لرصد مخالفات متنوعة أثناء تنفيذ الفرق الرقابية التابعة للبلدية لـ (535) جولة رقابية على المنشآت الغذائية خلال الأسبوع.

وأوضح حساب أمانة العاصمة المقدسة على موقع “تويتر” أنه تم إغلاق 12 منشأة غذائية لأسباب متنوعة، أبرزهاوجود حشرات و مخالفات في المبانى وتجهيزاتها، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة.

كما صادرت الفرق الرقابية وأتلفت456 كجم مواد غذائية متنوعة مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

 

 

 

 

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