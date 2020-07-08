كبير مذيعين من الزمن الجميل.. «عبدالعزيز العيد» يقدم نشرة التاسعة على «الإخبارية»

تواصل – فريق التحرير:

يطل علينا عبر شاشة الإخبارية كبير مذيعين من زمن الطيبين، وهو الإعلامي المذيع عبدالعزيز العيد ليقدم نشرة التاسعة.

وقالت عبدالعزيز العيد في مقطع فيديو نشره الإخبارية: “أشكر زملائي على هذه المبادرة الطيبة تجاهي وتجاه الزملاء والأساتذة من جيلي وأساتذتي الذي تشرفت بالعمل معهم، انتظروني على نشرة التاسعة لتقديم آخر الأخبار”.

يذكر أن عبد العزيز العيد مذيع وإعلامي متألق، قضى ثلاثة عقود في العمل الإعلامي الإذاعي والتلفزيوني، ولمع بريقه في عدة مواقع، من أبرزها تعيينه مشرفاً عاماً على القناة الثقافية السعودية، وقدّم خلال مسيرته الكثير من البرامج التلفزيونية والإذاعية من أشهرها: (أحلى الليالي).

التحق عبدالعزيز العيد، بالعمل في مجال الإعلام منذ العام 1406هـ حيث عمل محرراً بالأخبار لمدة خمس سنوات، كما عمل مذيعاً منذ عام 1410 هـ بالقناة الأولى في التلفزيون السعودي.

عمل عبدالعزيز العيد أيضا في منصب كبير المذيعين بالتلفزيون السعودي، كما عين مشرفاً عاماً على القناة الثقافية عام 2015م.