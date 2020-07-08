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«الشؤون البلدية»: إيقاف الترخيص عقوبة عدم تشغيل «شاشات الأسعار» بمحطات الوقود

«الشؤون البلدية»: إيقاف الترخيص عقوبة عدم تشغيل «شاشات الأسعار» بمحطات الوقود
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تواصل – فريق التحرير:

شدّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية على مواصلةالأمانات والبلديات لجولاتها الرقابية علىمحطات الوقود، والتأكد من ضرورة تشغيل شاشات عرض الأسعار الإلكترونية وفقًا للاشتراطات المتبعة في ذلك، لتفادي إيقاف ترخيص الخدمة.

جاء ذلك في تغريدة للوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حيث ذكرت: “الأمانات والبلديات تواصل جولاتها الرقابية علىمحطات الوقودللتأكد من تشغيل شاشات عرض الأسعار الإلكترونية وفقاً للاشتراطات، وتؤكد على المحطات أهمية الالتزام تفادياً لإيقاف ترخيص الخدمة”.

وطالبت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم (940).

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