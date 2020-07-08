بادرة جميلة.. لافتة للتباعد الاجتماعي بثلاث لغات بأحد مساجد الرياض (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق مبادرة جميلة في أحد المساجد بحي العقيق بالعاصمة الرياض لتحقيق التباعد بين المصلين.

ووضع القائمون على المسجد، لافتات بـ (ثلاث لغات) للتباعد بين المصلين في كل صف بدلا من وضع اللصق على سجاد المسجد، فجزى الله من عمل عليها خير الجزاء.

وتتيح هذه اللافتة تنبيه المصلين بعدة لغات لدعم المبادرات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.