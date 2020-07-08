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«الضمان الصحي» يدشن نظام الفوترة للتأمين الصحي الخاص

«الضمان الصحي» يدشن نظام الفوترة للتأمين الصحي الخاص
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تواصل – فريق التحرير:

نظم مجلس الضمان الصحي التعاوني أول مؤتمر إفتراضي صباح اليوم الأربعاء  تحت عنوان “تدشين نظام الفوترة للتأمين الصحي الخاص “، حيث تناول المؤتمر نقاشاً موسعاً لعدد من المحاور الهامة مثل (استراتيجية المجلس 2020- 2014و اطلاق هوية المنصة الموحدة “نفيس”، و نظام الفوترة للتأمين الصحي الخاص، ومتطلبات الحد الادنى للنسخة الثانية، واجراءات التسوية والمخالصات التأمينية).

وقال الأمين العام للمجلس الدكتور شباب بن سعد الغامدي ان المؤتمر حظى بإهتمام واسع حيث بلغ عدد المسجلين ما يربوا عن 2160 من المتخصصين و المهتمين بصناعة سوق التأمين الصحي الخاص، لافتاً أن تنظيم المجلس لهذه الفعاليات المتخصصة يأتي في إطار مبادراته و خططه الإستراتيجية لتحسين و تطوير قطاع التأمين الصحي، إضافة إلى تمكين شركات التأمين و مقدمي الخدمة من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات و تشريعات متطورة، و تمكين المستفيدين من الحصول على التغطية و الحماية الكاملتين.

وأضاف الغامدي أن المجلس إعتمد مؤخراً نشاط (إدارة دورة الإيرادات RCM) الذي يهدف إلى تسريع الأداء و تحسين دقة المعلومات الأساسية للمطالبات التأمينية الصحية وخفض المرفوضات إضافة إلى رفع مستوى إجراءات عمل مقدمي خدمات الرعاية الصحية والحد من المنازاعات المالية بين شركات التأمين الصحي و مقدمي الخدمة وذلك من خلال تحسين وتسهيل الإجراءات التشغيلية إضافة إلى  المساهمة في رفع مستوى جودة المطالبات ودقتها، مثمناُ الجهود التكاملية مع الهيئة العامة للإحصاء ووزارة الإستثمار ووزارة التجارة حيث تم إضافة نشاط (إدارة دورة الإيرادات RCM) ضمن الأنشطة المدرجة في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (Get ISIC Activities) وفي برنامج التعاملات الالكترونية يسّر.

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