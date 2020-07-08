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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

رسالة مهمة من «الصحة» لجميع المواطنين والمقيمين بشأن كورونا

رسالة مهمة من «الصحة» لجميع المواطنين والمقيمين بشأن كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، أن الأزمات الكبيرة تضعف بالتكاتف ونشر الوعي الصحي بمشاركة جميع أطياف وفئات المجتمع في نشر التوعية.

وقالت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”: “تضعف الأزمات الكبيرة بالتكاتف، ساهم معنا في نشر الوعي الصحي، وشارك الآخرين بمحتوى علمي وتوعوي من حسابنا ⁦@LiveWellMOH  المنصة الرسمية للتوعية بوزارة الصحة”.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 3036 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 3211 حالة شفاء من كورونا، بينما تم تسجيل 42 حالة وفاة.

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