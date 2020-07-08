رسالة مهمة من «الصحة» لجميع المواطنين والمقيمين بشأن كورونا

تواصل – فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة، أن الأزمات الكبيرة تضعف بالتكاتف ونشر الوعي الصحي بمشاركة جميع أطياف وفئات المجتمع في نشر التوعية.
وقالت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”: “تضعف الأزمات الكبيرة بالتكاتف، ساهم معنا في نشر الوعي الصحي، وشارك الآخرين بمحتوى علمي وتوعوي من حسابنا @LiveWellMOH المنصة الرسمية للتوعية بوزارة الصحة”.
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 3036 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.
وأضافت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 3211 حالة شفاء من كورونا، بينما تم تسجيل 42 حالة وفاة.
تضعف الأزمات الكبيرة بالتكاتف، ساهم معنا في نشر الوعي الصحي، وشارك الآخرين بمحتوى علمي وتوعوي من حسابنا @LiveWellMOH المنصة الرسمية للتوعية بوزارة الصحة.
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH)July 8, 2020