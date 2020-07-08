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تعرف على مزايا وفوائد «نظام التوثيق».. نقل اختصاصات وتحديد إجراءات

تعرف على مزايا وفوائد «نظام التوثيق».. نقل اختصاصات وتحديد إجراءات
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تواصل – فريق التحرير:

تساؤلات من المواطنين بشأن مزايا وفوائد نظام التوثيق بعد تأكيد وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أن نظام التوثيق، الذي أقره مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، ينقل بعض الاختصاصات الجديدة من المحاكم إلى كتابات العدل.

فوائد ومزايا نظام التوثيق

– يعزز الأمن العقاري مما سيرفع كفاءة التوثيق العدلي وموثوقية الوثائق الصادرة من المخول لهم بإجراء عملية التوثيق سواءً كانوا كتّاب عدل أو موثقين مرخصين أو مأذونين.

– يشمل نظام التوثيق الشروط اللازم توفرها في كتاب العدل أو الموثقين ويحدد اختصاصاتهم وإجراءات عملهم ومراقبة مخرجاتهم وعقوبات المخالفين منهم.

– يعمل نظام التوثيق على نقل بعض الاختصاصات الجديدة من المحاكم إلى كتابات العدل مثل توثيق الزواج والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك.

– يسهم نظام التوثيق في عدم إشغال القضاء بمهام ليس فيها عنصر المنازعة، حيث إن مهمة المحاكم هي الفصل في المنازعات حسب النظام الأساسي للحكم.

– نظام التوثيق سيدعم من “العدالة الوقائية” وهو توجه مهم تسعى وزارة العدل لترسيخه، مما يسهم في تقليل المنازعات وتدفق الدعاوى.

– سيسهم نظام التوثيق في رفع كفاءة العقود والإقرارات، ويعزز من سرعة إعادة الحق عبر قضاء التنفيذ دون الحاجة لإقامة دعوى أمام قضاء الموضوع.

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