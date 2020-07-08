الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الموارد البشرية» توضح كيفية التحقق من قبول مستفيد جديد في «الضمان الاجتماعي»

«الموارد البشرية» توضح كيفية التحقق من قبول مستفيد جديد في «الضمان الاجتماعي»
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” الطريقة التي يتحقق منها المستفيد الجديد المسجل في “الضمان الاجتماعي” عن قبوله.

وورد سؤال إلى حساب “خدمة العملاء” التابع لـ”الموارد البشرية” على موقع “تويتر”، قال فيه: “كيفية التحقق من مسجل جديد في الضمان الاجتماعي؟”.

وأجاب حساب “خدمة العملاء”، بقوله: “في حال تم التسجيل بخدمة معاش الضمان؛ فضلًا متابعة حالة الطلب من خلال إيقونة طلباتي عبر حساب المستفيد”.

تحديث بيانات مستفيدي الضمان

وكانت “الموارد البشرية” بدأت حملة تستهدف مستفيدي خدمات الضمان الاجتماعي ليسارعوا إلى تحديث بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، ودون الحاجة لزيارة الفروع.

– طريقة تحديث بيانات مستفيدي الضمان
– الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد عبر الرابط التالي (هنــا).
– اختر الملف الشخصي.
– اختر تحديث البيانات.
– راجع البيانات وفق المستجدات ثم اضغط إرسال الطلب.

مواد ذات صلة

«الموارد البشرية» تدعو إلى تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي إلكترونياً

«الموارد البشرية» تدعو إلى تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي إلكترونياً

هل تتقلص إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع العام؟.. «الموارد البشرية» توضح

هل تتقلص إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع العام؟.. «الموارد البشرية» توضح

بالأسماء.. «المالية» تعلن المرشحين لبرنامج تأهيل المتميزين

بالأسماء.. «المالية» تعلن المرشحين لبرنامج تأهيل المتميزين

«هدف» يتفق مع «اتحاد الأمن السيبراني والدرونز» على توظيف 1000 باحث عن عمل

«هدف» يتفق مع «اتحاد الأمن السيبراني والدرونز» على توظيف 1000 باحث عن عمل

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>