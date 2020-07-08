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أمريكا: منظمة الصحة العالمية «فاسدة» وتكيل بمكيالين في مواجهة كورونا

أمريكا: منظمة الصحة العالمية «فاسدة» وتكيل بمكيالين في مواجهة كورونا
FILE - In this June 25, 2019, file photo, U.S. Secretary of State Mike Pompeo speaks during a news conference at the U.S. Embassy Kabul during an unannounced visit to Afghanistan. On Monday, March 23, 2020, Pompeo arrived in Kabul on an urgent visit to try to move forward a U.S. peace deal signed last month with the Taliban. Pompeo's trip to the Afghan capital comes despite the coronavirus pandemic, at a time when world leaders and statesmen are curtailing official travel. (AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool)
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تواصل – وكالات:

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو منظمة الصحة العالمية بالفساد وأنها لم تقم بما هو منوط بها من أجل التصدي لجائحة فيروس كورونا الكارثية وأن تكيل بميزانين في التعامل مع الأزمة.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء هناك فساد واضح داخل منظمة الصحة العالمية وأنها لم تبذل ما يكفي لمنع تفشي كورونا.
وأضاف بومبيو أن الصين خائفة من الكشف عن بداية تفشي كورونا، فيما لم تفعل منظمة الصحة العالمية شيئاً بهذا الشأن، مؤكداً أنه نظراً لما أصاب الاقتصاد الأمريكي من ركود أثناء الجائحة فإن الولايات المتحدة تعمل على إعادة أحياء الاقتصاد في أسرع وقت.

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